Независимые медиа в Украине в 2019 году находились под давлением, - отчет Human Rights Watch

Об этом говорится в ежегодном докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch, передает Цензор.НЕТ.

Также отмечается, что, по данным Института массовой информации, произошли десятки случаев угроз в отношении журналистов и препятствования выполнению ими своих профессиональных обязанностей, включая повреждение имущества и ограничение доступа к должностным лицам и мероприятиям.

В частности, отмечается, что в августе суд удовлетворил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации украинского националистической организации "C14" против "Громадского телевидения", которое назвало организацию "неонацистской". В ноябре Апелляционный суд Киева отклонил апелляционную жалобу "Громадского" и оставил решение суда в силе.

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Также в июне от тяжелых травм головы, полученных в мае во время нападения неустановленного нападающего, умер журналист-расследователь Вадим Комаров. Он получал угрозы и на него нападали в предыдущие годы. Следователи связали нападение на Вадима Комарова с его профессиональной работой журналиста.

В том же месяце суд приговорил пятерых мужчин, которые спланировали и осуществили в 2018 году нападение с применением кислоты на антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк, которая скончалась от полученных химических ожогов.

Также напоминают, что в августе суд освободил из СИЗО российского пропагандиста, редактора российского государственного информационного агентства "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, которого держали под стражей с мая 2018 года по обвинению в государственной измене. В сентябре Вышинский выехал в Россию в рамках обмена пленными.

Правозащитники также отмечают, что в апреле Верховная Рада приняла закон, который требует использовать украинский язык в большинстве сфер общественной жизни. Этот закон, как отмечается, вызвал беспокойство по поводу того, что он не обеспечивает в полной мере защиту и использование языков нацменьшинств.