Изменения Зеленского в Конституцию по децентрализации ограничивают демократические процессы, - посольство Канады

Об этом говорится в заявлении посольства Канады в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Канада разделяет обеспокоенность многих глав местной власти, представителей гражданского общества и экспертов касательно законопроекта №2598, который ограничивает демократические процессы. Мы призываем к инклюзивным общественным консультациям относительно изменений и согласованию с принципами ECLSG (Европейская хартия местного самоуправления. - Ред.)", - говорится в заявлении.

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13 декабря президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти. Законопроект предлагает ввести новый перечень административно-территориальных единиц: громада, округ, область, Автономная Республика Крым. При этом громада определяется как первичный субъект местного самоуправления и юридическое лицо. Для административного надзора за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления, координации деятельности территориальных органов центральных органов исполнительной власти и осуществления надзора за соблюдением ими Конституции и законов предлагается ввести институт префектов. 18 декабря парламентский комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде включить в повестку дня сессии и направить в Конституционный суд законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти на предмет соответствия его статьям 157 и 158 Основного закона. 28 декабря Зеленский отозвал прежний и направил в Раду новую редакцию законопроекта о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.