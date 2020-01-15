"Укроборонпром" начал продажу списанного имущества на Prozorro

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в среду сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

"Информацию о торгах и лоты можно получить непосредственно на официальном сайте концерна, куда интегрировали интерфейс ProZorro.Продажи", - говорится в сообщении .

Сейчас в системе объявлено 270 аукционов на общую сумму 62,58млн грн. Среди позиций, например, железобетонный плавучий понтон и фюзеляж вертолета. В основном же предприятия "Укроборонпрома" на аукцион выставили автомобили, автобусы и металлолом. Все лоты собраны по ссылке.

"Проведение торгов списанным имуществом предприятий, входящих в состав Концерна, является одним из компонентов реформы закупок в Концерне, которая началась со сменой генерального директора", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Миллиард гривен. Почти столько украли у Укроборонпрома за последние 10 лет", - Найем. ИНФОГРАФИКА

Реформа предусматривает централизацию закупочной функции в концерне, полный переход на ProZorro, изменение внутренних процедур, в частности, уменьшение суммы допороговых закупок. С 2020 года в "Укроборонпроме" и на предприятиях концерна уменьшена сумма допороговой закупки до 50 тыс. грн. Это означает, что любые услуги или имущество, стоимость которого превышает 50 тыс. грн, будут покупаться прозрачно через публичную площадку.

"Эффективное распоряжение имуществом - один из главных элементов успеха. Именно поэтому "Укроборонпром" уделяет этому большое внимание. Мы постоянно сотрудничаем с ProZorro и консультируем предприятия по проведению продаж и закупок. В частности, создали инструкцию для предприятий как правильно проводить продажи, какая информация должна быть в описании лота, например, важно наличие фото. Также мы планируем обучение для коллег и постоянно будем контролировать выполнение рекомендаций", - отметила директор департамента закупок Надежда Бегун.

Следующий шаг в реформе закупок госконцерна - выставление арендованного имущества государственных предприятий на площадке ProZorro. Со следующего месяца в стране вступает в силу новый закон об аренде государственного имущества. Он обязывает все государственные предприятия передавать имущество в аренду через электронную площадку ProZorro. Это, отмечает Бегун, позволит сдавать в аренду имущество государственных предприятий на рыночных условиях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Абромавичус понизил зарплату Найему с 310 до 170 тысяч в месяц, замам главы "Укроборонпрома" сократили зарплаты на 40%