В США показали переписку соратника Джулиани Парнаса с окружением Зеленского, Луценко и Аваковым: "У меня есть 2,5 месяца. И у меня есть план". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обнародованные материалы.

Так, в начале мая 2019 года Парнас пытался установить связь с председателем СБУ Иваном Бакановим. Его целью были попытки организовать встречу Зеленского с личным адвокатом Трампа Джулиани. Баканов отмечает, что передал информацию от него президенту. Через несколько дней он говорит, что никаких новостей по этому поводу нет. 10 мая Парнас отправляет Баканову ссылку на статью в The New York Times, которая касается возможного визита Джулиани в Украину с целью получить данные о Байдене и возможном вмешательстве Украины в выборы США в 2016 году. 15 мая Парнас снова пытается связаться с Бакановим, но ответа не получает.

В этот период он также пробует установить контакты с еще одним помощником Зеленского – Сергеем Шефиром. В частности, именно Шефиру он присылает письмо Джулиани к Зеленскому, в котором тот просит о встрече. 11 мая Шефир проводит встречу с Парнасом в ресторане "Прага". Через некоторое время помощник президента начинает игнорировать соратника адвоката Трампа.











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Парнас также общался с главой МВД Арсеном Аваковым. Они начали переписываться в апреле 2019 года и встретились в конце месяца, о чем свидетельствует уведомление Парнаса, в котором он отмечает, что был "рад видеть" Авакова.

В мае они продолжают общение, а соратник адвоката Трампа постоянно направляет министру ссылки на статьи американских СМИ, среди которых оказывается и та, которая касается возможного визита Джулиани в Украину с целью получить данные о Байден и возможном вмешательстве Украины в выборы США в 2016 году. Впоследствии Парнас просит Авакова быть организатором встречи Джулиани и кем-то из окружения президента Зеленского. Министр обещает поговорить с Шефиром, но с 29 мая также начинает полностью игнорировать Парнаса.









В то же время, Парнас также был на связи с еще одним помощником президента Андреем Ермаком во время визита Зеленского на Генассамблею ООН. Он просит Ермака "дать ему знать сегодня", чтобы он мог организовать еще одну встречу, с человеком, которого Ермак называет "нашим другом".

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Кроме того Парнас тесно контактировал с бывшим генпрокурором Украины Юрием Луценко. Еще в начале марта Луценко жаловался ему на то, что посол США в Украине Мари Йованович "открыто призывает уволить главу САП (Назара Холодницкого. - Ред.)" и выражает недовольство некачественным отбором судей Верховного суда. 20 марта Парнас просит Луценко назвать ему фамилии тех лиц, против которых Йованович якобы просила не проводить расследование. Экс-генпрокурор называет имена двух нардепов - Сергея Лещенко и Мустафы Найема, а также руководителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина.

22 марта Луценко пишет Парнасу: "Если вы не принимаете решение по мадам (вероятно, речь идет о Йованович. - Ред.) - вы ставите под сомнение все мои заявления. В частности, и относительно Б (вероятно, речь идет о Байдене. - Ред.). Тут же экс-генпрокурор отчитывается, что расследование по делу компании Burisma Николая Злочевского "успешно движется" и что у него есть доказательства о "перечислениях Б". Однако Луценко жалуется, что в США "не могут снять одну дуру", на что Парнас отвечает, что она "непростая дура", но "никуда не денется". Также он пишет Луценко о том, что в США его поддерживают, в обиду не дадут и вообще – считают настоящим героем Украины.

В конце июня 2019 года Парнас отправляет Луценко твит Джулиани, в котором тот пишет, что Зеленский продолжает молчать о расследовании относительно Байдена. В ответ бывший генпрокурор говорит, что пора ему встретиться с Джулиани и что у него еще есть 2-2,5 месяца, а также некий план.





















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И наконец в сентябре и октябре 2019 года Парнас переписывался с Игорем Коломойским, который спрашивает его, будет ли он в США во время визита туда Зеленского, а 3 октября сообщает ему, что есть "новости".

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.