Цена судостроительного завода "Океан" в 1,8 млрд грн на 90% надутая, в мире такие заводы продают по $1, - владелец "Океана" Капацына

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции на тему "Почему Офис генерального прокурора блокирует работу Николаевского судостроительного завода "Океан": возможные причины и катастрофические последствия ареста имущества завода".

Капацин обратился к генеральному прокурору Руслану Рябошапке с просьбой принят его и выслушать его позицию.

"У нас есть ответы на все вопросы: кто довел до банкротства, как шла процедура банкротства, куда тратились деньги, откуда деньги, их происхождение", - отметил он.

"Почему завод купили за 122 млн? Потому что многие говорят: "Он же стоит миллиард". Миллиард - это требования кредиторские. Я могу вам с отвтественностью сказать, что на 90% надутые. И цену, которую указывают на миллиард с чем-то, это кредиторские требования, это не цена завода", - рассказал он.

По его словам, в цивилизованном мире такие заводы продают по $1.

"Потому что для того, чтобы этот завод стал настоящим заводом нужно вложить, по моим рассчетам, не менее 15 млн евро. В ближайший год, два, три. Я об этом говорил и год назад", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп от СН Кинзбурская обратилась в ГПУ с запросом о снятии ареста с фирм, связанных с замглавы Харьковского облсовета Скоробагача, - Харьковский антикоррупционный центр

С 2012 года предприятие, которое пытался взять под контроль Вадим Новинский, балансировало на грани банкротства. В итоге в 2018 году завод продали за чуть больше 122 млн грн. при стартовой цене в 1,8 млрд грн.

Покупателем стало ООО "Торговый дом "Аннона"". Формальным владельцем заводя является Игорь Волошин, племянник бывшего начальника Николаевского морского торгового порта Василия Капацыны.

Василий Капацына - единственный владелец ООО "Судостроительный завод "Океан", которое управляет ЦИК предприятия. Капацына - давний партнер Новинского по проекту порта "Очаков".

В ноябре 2013 года Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом НСЗ Океан.

Николаевский судостроительный завод "Океан" специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн. Судозавод располагает, в частности, крупнейшим в Европе сухим доком, технологическими линиями по строительству крупнотоннажных судов, а также водной акваторией площадью 42 га.

Напомним, ранее Офис Генерального прокурора добился ареста имущества Николаевского судостроительного завода "Океан". Данное решение было принято в рамках уголовного дела о незаконном завладении имущества завода и доведении его до банкротства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала 2020 года зарегистрировано 259 уголовных производств по фактам насилия над детьми, - Офис Генпрокурора