Переписка Парнаса: экс-посол США Йованович просила Луценко не "трогать" Лещенко, Найема и Шабунина. ФОТО

Об этом стало известно из опубликованной Конгрессом США переписки помощника Руди Джулиани Льва Парнаса с генпрокурором, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, на вопрос Парнаса, какие имена называла госпожа посол, Луценко отвечает: "Лещенко, нардеп, Найем, нардеп, Шабунин, НГО". При этом Луценко добавляет, что все они "громкие активисты НАБУ".

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Как сообщалось, Генпрокурор Луценко в интервью Hill.TV заявил, что во время первой встречи после назначения на эту должность с послом США Мари Йованович передала ему список лиц, которых просила не привлекать к ответственности.

В свою очередь, в посольстве США в Украине сообщили: "Заявления Луценко не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович".

Сама Йованович утверждает, что не существовало никакого списка "неприкосновенных" лиц, которых в Украине было бы запрещено привлекать к ответственности. В то же время она признала, что просила Луценко не преследовать директора НАБУ Артема Сытника.