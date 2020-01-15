"Как Сурков мог попасть в этот самолет?" - Медведчук рассказал, кто летел в его самолете из Омана, когда там был Зеленский. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Я пользуюсь этим самолетом в соответствии с соглашением, которое у меня подписано с оператором на авиаперевозки, иногда я использую этот самолет. Относительно пребывания этого самолета в Омане, то я могу сказать так: действительно, он 7 января был в Омане, а 8-го он вылетел в Москву. Он в данном случае перевозил семью моей старшей дочери (Ирины, - ред.). И больше на борту этого самолета ни на пути в Оман, ни на пути из Омана в Москву, кроме семьи моей дочери, никого не было", - заявил Медведчук.

На уточняющий вопрос корреспондента Медведчук объяснил, что самолет только забирал семью его дочери, приехавшую в Оман на отдых в конце декабря. Он уточнил, что на борту самолета находились, кроме его дочери, ее муж Андрей Рюмин, и трое их детей. Медведчук подчеркнул, что Рюмин не знаком с президентом Украины Владимиром Зеленским и не встречался с ним в Омане.

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Народный депутат отверг информацию о том, что якобы на самолете побывал помощник президента России Владислав Сурков. "Самолет летел без пассажиров из Киева в Оман. Как господин Сурков мог попасть в этот самолет? И из Омана в Москву он летел с семьей моей дочери. Больше там никого не было", - рассказал он.

Медведчук отметил, что пользуется этим самолетом несколько месяцев, а в целом пользуется "двумя-тремя" самолетами.

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Перелет самолета Медведчука в Оман и обратно совпал с пребыванием в той стране президента Владимира Зеленского. По данным СМИ, в это же время туда прибыл с делегацией из Москвы самолет Bombardier с номером 9H-VJN, на котором, как сообщали "Схемы", Зеленский вернулся в Украину.

Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства. Перелет самолета Медведчука в Оман и обратно совпал с пребыванием в той стране президента Владимира Зеленского. По данным СМИ, в это же время туда прибыл с делегацией из Москвы самолет Bombardier с номером 9H-VJN, которым Зеленский вернулся в Украину.

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