Заседание Совета Европы из-за катастрофы самолета МАУ в Иране начали с минуты молчания

Об этом написал в Twitter директор по коммуникациям Совета Европы Даниэль Хольтген, информирует Цензор.НЕТ.

"Послы 47 государств-членов Комитета министров Совета Европы на встрече провели минуту молчания в память о жертвах сбитого самолета "Международных авиалиний Украины", - сообщил он.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.