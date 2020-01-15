Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
15.01.20 12:27

Я понимаю, если меня ненавидят бедные люди, но когда это делает выпускник школы КГБ Рева..., - Смелянский выступил против экс-министра соцполитики

Глава "Укрпочты" Игорь Смелянский ответил экс-министру социальной политики Андрею Реве на его замечание по поводу высокой зарплаты

Я понимаю, если меня ненавидят бедные люди, но когда это делает выпускник школы КГБ Рева..., - Смелянский выступил против экс-министра соцполитики

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на странице в Facebook.

"Я понимаю когда меня критикуют или даже ненавидят бедные люди. Но когда меня начинают критиковать пиарщики Тимошенко, или политрук, выпускник школы КГБ СССР Андрей Рева, который, я надеюсь, ещё ответит и за соцполитику, и за интересные закупки инвалидных колясок, и за все остальное. Он ещё ходит и на пророссийских каналах рассказывает, какой он молодец. Ну не треш. Раз уж у меня такая зарплата, так и быть возьму на себя расходы показать, на какие шиши он живет", - написал он, реагируя на комментарий Ревы в соцсети.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщил, что зарплата гендиректора "Укрпошты" Игоря Смелянского в 2020 году вырастет до свыше 1,8 млн грн в месяц.

Я понимаю, если меня ненавидят бедные люди, но когда это делает выпускник школы КГБ Рева..., - Смелянский выступил против экс-министра соцполитики 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальница отделения "Укрпочты", которая присвоила более 90 тыс. грн пенсий, пойдет под суд, - прокуратура

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100