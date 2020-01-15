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15.01.20 12:40

Команда Зеленского решила "просто перестать стрелять" и в информационной войне, - Вятрович обратился к Бородянскому из-за прекращения иновещания UA|TV. ДОКУМЕНТ

Народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович направил депутатское обращение к министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому с просьбой объяснить прекращение международной трансляции украинского телеканала иновещания UA|TV.

Команда Зеленского решила "просто перестать стрелять" и в информационной войне, - Вятрович обратился к Бородянскому из-за прекращения иновещания UA|TV. ДОКУМЕНТ

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба "Европейской солидарности", информирует Цензор.НЕТ.

"Команда Зеленского решила "просто перестать стрелять" и в ответ на бомбардировку в информационной войне и прекращает вещание UATV?", - говорится в сообщении.

Нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович на странице в сети Facebook заявил, что не понимает, зачем "уничтожать иновещания".

"Похоже, что команда Зеленского решила "просто перестать стрелять" и в ответ на бомбардировку в информационной войне. Телепрограммы на английском, арабском и других языках, которые транслировались в десятках стран мира, отныне больше не выходят. Якобы без уничтожения иновещания невозможно организовать вещание на оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

По его словам, каким будет вещание на оккупированных территориях - также неизвестно.

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Команда Зеленского решила просто перестать стрелять и в информационной войне, - Вятрович обратился к Бородянскому из-за прекращения иновещания UA|TV 01
Команда Зеленского решила просто перестать стрелять и в информационной войне, - Вятрович обратился к Бородянскому из-за прекращения иновещания UA|TV 02
Команда Зеленского решила просто перестать стрелять и в информационной войне, - Вятрович обратился к Бородянскому из-за прекращения иновещания UA|TV 03
Команда Зеленского решила просто перестать стрелять и в информационной войне, - Вятрович обратился к Бородянскому из-за прекращения иновещания UA|TV 04

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