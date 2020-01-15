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15.01.20 12:46

Луценко-Парнасу в переписке: Дело по "Бурисме" движется, и только вы не можете снять одну дуру. ФОТО

Экс-генпрокурор Юрий Луценко просил помощника Руди Джулиани Льва Парнаса поскорее уволить Мари Йованович с должности посла США.

Луценко-Парнасу в переписке: Дело по "Бурисме" движется, и только вы не можете снять одну дуру. ФОТО

Об этом стало известно из опубликованной Конгрессом США переписки Парнаса с бывшим главой ГПУ, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, 26 марта 2019 года Луценко сообщает Парнасу о том, что у него "успешно движется дело по Злочевскому и что есть показания о перечислениях Б (вероятно Джо Байдену. - Ред.)".

Тут же он жалуется, что "только вы не можете снять одну дуру (вероятно экс-посол США Мари Йованович. - Ред.)". 

Парнас в свою очередь отвечает, что она "непростая дура", но "никуда не денется".

Луценко-Парнасу в переписке: Дело по Бурисме движется, и только вы не можете снять одну дуру 01

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Мари Йованович, экс-посол США в Украине, была неожиданно отозвана со своего поста в мае. По словам высокопоставленного сотрудника Госдепартамента Джорджа Кента, личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани осуществлял в отношении Йованович "клеветническую кампанию".

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

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