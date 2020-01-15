Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
15.01.20 12:59

Кабмин ликвидировал 85 вспомогательных органов, - Гончарук

Кабинет министров Украины ликвидировал 85 вспомогательных органов правительства, функционирование которых утратило актуальность, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Кабмин ликвидировал 85 вспомогательных органов, - Гончарук

"Кабмин ликвидировал 85 вспомогательных органов правительства, функционирование которых утратило свою актуальность. Среди них - межведомственные комиссии и координационные органы, которые давно не работают", - написал Гончарук в своем "Телеграм-канале" в среду, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ранее Кабмин провел полный аудит деятельности консультативных, совещательных и других вспомогательных органов правительства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прекратив схематоз и сделав министрам белые высокие зарплаты, мы преодолеваем коррупционную практику во власти, - Гончарук

В целом правительство к настоящему времени создало 264 вспомогательных органа.

Кабмин ликвидировал 85 вспомогательных органов, - Гончарук 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100