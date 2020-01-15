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15.01.20 13:09

Наиболее важно создать условия, при которых в государстве станет невозможно заниматься коррупцией, - глава Представительства ЕС в Украине Маасикас о НАПК

Украина должна создать условия, при которых будет невозможно быть коррумпированным.

Наиболее важно создать условия, при которых в государстве станет невозможно заниматься коррупцией, - глава Представительства ЕС в Украине Маасикас о НАПК

Кок информирует Цензор.НЕТ, об этом посол ЕС и глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас сказал на открытом заседании Кабинета министров 15 января после представления нового главы НАПК.

Он поздравил с назначением на пост главы Национального агентства по предотвращению коррупцию Александра Новикова и отметил, что "борьбы с коррупцией требуют украинцы, это не требование ЕС".

"Сейчас борьба с коррупцией принимает другие формы. Люди хотят видеть, чтобы нарушители были привлечены к ответственности. Но наиболее важно сделать такие условия, чтобы в государстве стало невозможно заниматься коррупцией. Создать условия, чтобы невозможно было быть коррумпированнным", - сказал он.

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