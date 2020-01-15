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15.01.20 13:12

Террористы пытались завербовать чиновника Минюста, - контрразведка СБУ

Чиновник структурного подразделения Минюста поехал в Луганск. Там его задержали террористы. Мужчину шантажировали и угрожали "посадить на подвал", и он подписал соглашение о конфиденциальном сотрудничестве.

сбу,контрразведка

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Боевиков заинтересовал не только факт работы мужа в государственной структуре, но и то, что его отец занимает ответственную должность в одной из высших судебных инстанций Украины", - сказано в сообщении.

По заданию террористов чиновник должен был собирать и передавать им информацию о своих коллегах, сотрудниках правоохранительных и государственных учреждений Луганщины, а также о служебной деятельности отца. Инструкции от кураторов "агент" должен был получать по телефону.

Террористы пытались завербовать чиновника Минюста, - контрразведка СБУ 01

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Но стоило мужчине вернуться на подконтрольную территорию, как он попал в поле зрения контрразведчиков СБУ.

"Сейчас мужчина предоставил подробные показания об обстоятельствах своего вербовки и поставленных задач. Проверка показала, что чиновник не совершил никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины", - отметили в ведомстве.

В СБУ предупреждают, что такие случаи - не единичны. "СБУ системно выявляет и предотвращает попытки спецслужб страны-агрессора и подконтрольных ей марионеток привлечь наших соотечественников к противоправной деятельности", - сказано в сообщении.

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