Реформа децентрализации предусматривает, что ОГА и РГА не будут существовать, - нардеп от "СН" Безгин

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом рассказал журналистам в кулуарах парламента народный депутат от "Слуги народа", член Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин.

"Был доработан проект, где учтены некоторые замечания представителей местного самоуправления и профильных организаций. В частности, там была норма о ротации председателей на областном уровне, председателей советов - мы это убрали", - рассказал нардеп.

По его словам, срок полномочий председателей установили на уровне 5 лет.

"Когда мы говорим о проведении реформы, то она предусматривает, что и ОГА, и РГА не будет. У нас будут свои исполнительные органы, не зависящие от государственного учреждения непосредственно и на уровне общин, и на уровне области. На уровне округов вопрос спорный. Там выписана норма, они в случае общих интересов образуются, но вопрос в том, будут ли общие интересы общин", - добавил Безгин.

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Он также рассказал, что законопроект предполагает существование областного совета и его председателя, а также исполнительного органа.

"Непосредственно этот человек (председатель областного совета. - Ред.) и будет председательствовать. Если ОГА, как института не будет (существовать. - Ред.), то именно этот человек будет председательствовать. Если будет внедрен институт префектов, то префект будет заниматься только наблюдением и координацией. Он не будет управлять непосредственно хозяйственными вопросами", - сказал Безгин.

Он отметил, что пока нет законопроекта о префектах, поскольку они не прописаны в Конституции.

"Мы предполагаем, что они будут назначаться по результатам конкурса. В конкурсную комиссию будут входить эксперты, представители Офиса президента, представители правительства. Префект сам по себе является государственным служащим, подчиненным правительств", - подытожил нардеп.

Отметим, законопроект № 2598 пока не включен в повестку дня сессии парламента 15 января. В случае включения, нардепы рассмотрят вопрос направления законопроекта на заключение Конституционного Суда Украины.

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