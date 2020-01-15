Кабмин утвердил перечень стратегических предприятий, не подлежащих приватизации

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.

"Мы согласовали соответствующий проект закона, теперь его должна рассмотреть и одобрить Верховная Рада", - написал премьер и перечислил не подлежащие приватизации объекты. К их числу относятся предприятия, которые обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства; являются естественными монополиями; имеют критически важное значение для общества.

Также, по словам Гончарука, планируется усиление контроля за надлежащим использованием собственности и эффективным управлением стратегическими государственными предприятиями, не подлежащими приватизации.

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Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин передал на приватизацию 530 государственных предприятий.