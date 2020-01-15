Зарплата - 13 тысяч, доход за декабрь - почти 113 тысяч: Бородянский дал пояснения

Об этом Бородянский рассказал "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Премия - это часть совокупного дохода. Заработная плата министра составляет 13 000 гривен. Далее идут надбавки и премии. Для того, чтобы министр мог получать достойную заработную плату, все это суммируется, и получается сумма, которая составила ту сумму, о которой вы сказали", - сказал Бородянский.

Он также рассказал о своих средних доходах в течение четырех месяцев работы в правительстве.

"Средняя зарплата - 37 тысяч 500 гривен за все время моего пребывания на позиции. Средняя зарплата моих заместителей составляет около 100 тысяч гривен. Выплаты, которые в министерстве происходили, имели две части: первая - это ликвидация Министерства культуры, и людям были выплачены отпускные, накопленные за 150, 100 дней у кого-то, а остальные были выплачены в заработной плате", - пояснил министр.

Читайте на Цензор.НЕТ: "И где деньги?" - министру юстиции Малюське пришлось оправдываться перед женой из-за зарплаты

Ранее в январе Владимир Бородянский и его заместители задекларировали совокупный размер своей декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 миллионов гривен. При этом пять заместителей министра и государственный секретарь министерства Ростислав Карандеев получили доходы большие, чем министр - от 139 до 497 тысяч гривен.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук выступил за повышение размера выплат министрам его правительства, а также сообщил о введении ключевых показателей эффективности работы госслужащих.

Также на Цензор.НЕТ: Не было никогда зарплаты в 300 тыс., только единоразовые выплаты за "волонтерский" период работы в "Укроборонпроме", - Найем

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, заместители министров увольняются из-за низких зарплат.