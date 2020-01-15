Набор в Офис Генпрокурора стартует 20 января. Опубликован порядок участия в конкурсе и требования к будущим сотрудникам. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, информирует Цензор.НЕТ.

Утвержденный порядок предусматривает проведение отбора по аналогии с аттестацией прокуроров в три этапа с допуском кандидатов к каждому следующему этапу в случае успешного прохождения предыдущего.

Первый и второй этап - экзамены в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники для выявления знаний и умений применять закон, а также на общие способности и навыки соответственно.

Третий этап - проведение собеседования для выявления соответствия кандидата требованиям профессиональной компетентности и добропорядочности. Для оценки уровня владения практическими умениями и навыками кандидаты выполнят также письменное практическое задание.

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Участие в отборе имеют право принимать лица, которые не занимали должность прокурора на момент вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" и соответствуют требованиям, определенным статьей 27 Закона Украины "О прокуратуре".

В ближайшее время на сайте Офиса Генерального прокурора будет обнародована информация о перечне вакантных должностей, а также о требованиях и процедуре подачи документов для кандидатов на должность прокурора.

Уточняется, что прием документов от кандидатов на должность прокурора в пределах отбора начнется 20 января 2020 года.

Напомним, после аттестации в Офис Генпрокурора из ликвидированной ГПУ перешли 610 прокуроров.