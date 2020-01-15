Зарплата в 33 600, надбавки и премии по 67 200: Кабмин утвердил систему оплаты труда топ-чиновников. ДОКУМЕНТ

Такое решение правительство приняло на заседании в среду, 15 января. Об этом сообщил в Telegram народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"1. Устанавливается новый Минимальный размер должностного оклада два прожиточных минимума (по состоянию на 1 января 4204 грн.).

Размеры должностных окладов предлагается утвердить в гривнях, а не коэффициентах, как это было в 2019 году. Например, руководитель государственного органа (Офис ПУ, аппарат СНБО будет должностной (оклад) на уровне 37800 грн, а уровня министерств и ЦОИВ 33600 грн.)", - написал Гончаренко.

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Он добавил, что первому вице-премьер-министру Украины, вице-премьер-министру Украины, министрам, их первым заместителям и заместителям могут выплачиваться надбавки и премии.

"1) надбавка за эффективность, которая устанавливается ежемесячно Первому вице-премьер-министру Украины, вице-премьер-министру Украины, министрам Премьер-министром Украины, а первым заместителям министров - соответствующим министром, в размере до 200 процентов должностного оклада;

2) премия, которая устанавливается заместителям министров (кроме первых заместителей) в соответствии с их личным вкладом в общие результаты работы, в размере до 200 процентов должностного оклада", - процитировал постановление Гончаренко.

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Ранее премьер-министр Алексей Гончарук выступил за повышение размера выплат министрам его правительства, а также сообщил о введении ключевых показателей эффективности работы госслужащих.

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, заместители министров увольняются из-за низких зарплат.

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