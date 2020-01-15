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15.01.20 14:23

Рада приняла законопроект Зеленского о разгрузке Верховного Суда, изменяющий рассмотрение апелляций и кассаций

Верховная Рада приняла во втором чтении президентский законопроект №2314 "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства по совершенствованию пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке".

депутат,вр

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За соответствующее решение проголосовали 237 народных депутатов.

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Законопроектом регулируются вопросы организации деятельности Верховного Суда для выполнения его основной задачи - обеспечение единства и постоянства судебной практики и сбалансирования нагрузки делами между различными юрисдикциями, а также быстрого рассмотрения дел.

Законопроектом устанавливается ряд фильтров, которые, по задуму Зеленского, должны помочь разгрузить Верховный Суд. Этим законопроектом вносятся изменения в процессуальные кодексы: вводятся кассационные фильтры, предлагается к категории малозначительных дел отнести дела о защите прав потребителей и о защите чести и достоинства, и таким образом разгрузить Верховный Суд. Кроме того, предлагаются изменения в КАСУ, по которым изменится перечень видов обеспечения иска — в частности, нельзя будет приостанавливать акты Кабмина и решения кадровых комиссий органов прокуратуры.

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