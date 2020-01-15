Кабмин ежемесячно будет публиковать информацию о зарплатах министров и их заместителей, - Дубилет

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом заявил министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет.

"Кабинет министров пребывает в активной переписке со всеми СМИ. Все делают запросы о доходах, премиях, надбавках тех или иных должностных лиц. Мы решили сделать простую вещь и будем официально каждый месяц публиковать все доходы, которые получают наши топ-чиновники. Это не тайная информация, и мы считаем, что это будет еще один шаг к тому, чтобы мы стали более прозрачными и честными с обществом", - сказал он.

Министр также добавил, что опубликованные в СМИ декабрьские зарплаты министров не являются показательными, потому что в этот месяц выплатили премии сразу за несколько месяцев. Средняя зарплата министров намного ниже - в районе 40-80 тыс. грн.

"Средний доход, который получает премьер-министр на руки, - 61 тысячу по результатам четырех месяцев. Если посмотреть на господина Бородянского, министра культуры, - у него в декабре была 91 тысяча грн, но если смотреть на четыре месяца - средняя сумма вышла 37 800 грн", - отметил Дубилет.

Министр также сообщил, что в 2020 году правительство намерено инициировать зарплатную реформу в госслужбе.

"Мы работаем над тем, чтобы вопрос дохода государственных служащих был по всей вертикали правильным, потому что этот зоопарк надбавок и премий всех путает, он довольно сложен в администрировании. Мы считаем, что по всей вертикали госслужбы должна быть прозрачная, четкая, понятная зарплата, привязанная к KPI", - сказал Дубилет.

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