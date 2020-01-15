Данные электронной переписи населения опубликуют на следующей неделе, - Дубилет

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на брифинге по результатам заседания правительства в четверг в Киеве.

"Мы установили фактически количество населения в Украине. Мы использовали несколько методик, все они дали приблизительно одинаковый результат. На следующей неделе, надеюсь, мы сможем поделиться этими данными", - сказал Дубилет.

Он отметил, что, по оценке, погрешность применяемых методов ниже, чем у традиционной переписи. По словам министра, в правительстве пока идут дискуссии, нужно ли в 2020 году проводить традиционную перепись населения.

"Мое личное мнение, что традиционную перепись проводить не нужно", - подчеркнул он.

Напоминаем, ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет анонсировал электронную перепись вместо традиционной. Данные будут собраны на основе различных реестров, в частности из баз данных мобильных операторов. По словам Дубилета, госбюджет-2020 предусматривает 1,4 млрд грн на перепись, тогда как ранее анонсировались 3,4 млрд грн. В то же время Госстат заявил о пробной переписи населения в декабре этого года как об этапе подготовки к традиционной в следующем году.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Перепись населения - это не то мероприятие, экономия на котором спасет украинский бюджет, - директор Института демографии Либанова