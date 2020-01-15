Путин: "После распада Советского Союза у нас остались прежние амбиции"

Об этом он заявил в ежегодном послании к Федеральному собранию, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Нельзя забывать, что стало с нашей страной после 1991 года – после распада Советского Союза у нас остались прежние амбиции, при этом сохранился колоссальный потенциал и человеческий, интеллектуальный, ресурсный, территориальный, культурно-исторический и так далее", - сказал Путин.

Президент РФ предложил начать "разговор о миропорядке", чтобы "устранить предпосылки для глобальной войны".

"Убежден, что серьезный и прямой разговор об основах стабильного миропорядка, о тех острейших проблемах, с которыми сталкивается человечество, безусловно, назрел", - заявил Путин.

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По его словам, события в мире развиваются "неуправляемо и непредсказуемо", в частности, на Ближнем Востоке и Северной Африке.

"Региональные конфликты могут перерастать в угрозу для всего международного сообщества", - сказал Путин и заверил, что Россия "открыта для укрепления сотрудничества".

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