Кабмин выделил семьям погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев по 200 тысяч

Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Урядовий портал".

"Правительство выплатит семьям 11 погибших граждан Украины по 200 000 гривен помощи. Единовременная материальная помощь от государства из резервного фонда будет предоставлена ​​до получения семьями всех страховых выплат", - сказал Гончарук.

По его словам, правительство проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией. Для каждой семьи погибшего украинца предусмотрены страховые выплаты в размере 250 000 СПЗ (специальные права заимствований), что составляет примерно $345 000.

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Кроме того, Украина настаивает на компенсациях от правительства Ирана через дипломатические каналы и международные органы юрисдикции.

"Никакие компенсации не заглушат боли от трагедии. Однако мы отстаиваем справедливость", - подчеркнул Гончарук.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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