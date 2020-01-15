Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
15.01.20 15:15

Три дополнительных участка разведения сил на Донбассе уже определены, - Зеленский в разговоре с Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель сообщил, что украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств.

меркель

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В телефонном разговоре Зеленский выразил обеспокоенность невыполнением договоренностей по обеспечению реального режима "полной тишины" в Донбассе. По словам Главы государства, на следующих консультациях Трехсторонней контактной группы в Минске 16 января украинская сторона активно будет работать над продвижением дополнительных мер для полного и всеобъемлющего прекращения огня.

По его словам, украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств.

"Для нас очень важно, чтобы это были именно гуманитарные участки. Это важно для людей ", - подчеркнул он.

Напоминаем, по результатам саммита в "нормандском формате" 9 декабря в Париже лидеры Украины, ФРГ, Франции и РФ заявили, что поддерживают договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по разведению сил на трех дополнительных участках на Донбассе до конца марта 2020 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новые точки разведения сил на Донбассе уже известны, они нам полностью подходят, там нет рисков, - Загороднюк

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100