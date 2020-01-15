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15.01.20 15:21

Зеленский призвал Германию политически содействовать расследованию крушения самолета МАУ в Иране, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Федерального канцлера Ангелу Меркель содействовать расследованию крушения самолета МАУ в Иране.

авиакатастрофа,иран

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил во время телефонного разговора с канцлером Германии, передает Цензор.НЕТ.

Канцлер выразила соболезнования в связи с катастрофой украинского самолета в Иране. Зеленский поблагодарил Меркель за слова поддержки и готовность Германии взаимодействовать ради открытого и беспристрастного расследования катастрофы.

Президент Украины также рассказал, что с первых дней на месте трагедии работала группа украинских специалистов. Сейчас в Иране остаются те из них, которые занимаются вопросами идентификации и репатриации тел погибших, а также вопросом черных ящиков.

Зеленский призвал Германию политически содействовать расследованию крушения самолета.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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