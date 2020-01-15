Главу сельсовета на Черкасщине посадили на 5 лет за взятку в 10 тыс. грн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.

Глава сельсовета обвинялся в том, что он, используя предоставленную ему власть, умышленно, из корыстных побуждений, в феврале 2019 получил от предпринимателя неправомерной выгоду в размере 10 тыс. грн за принятие исполнительным комитетом сельского совета решения о разрешении на размещение рекламы на территории села и заключения договора аренды рекламных щитов.

Чиновник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды за совершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, любого действия с использованием предоставленной ему власти, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение) и приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 5 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно распорядительных функций, сроком на 2 года. На основании ст. 54 УК Украины обвиняемый лишен 7 ранга должностного лица органа местного самоуправления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Руководитель областной налоговой пыталась подкупить сотрудника прокуратуры, предлагалось 25 тыс. долл. ежемесячно, - НАБУ. ВИДЕО