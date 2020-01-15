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15.01.20 15:47

Гончарук отстаивает заоблачные зарплаты топ-чиновников, но не повышает зарплаты учителям, врачам и военным, - Фриз

Правительство повышает до сотен тысяч гривен зарплаты министрам и топ-чиновникам государственных органов в условиях дефицита Государственного бюджета по итогам 2019 года. При этом премьер Алексей Гончарук оправдывает такие заоблачные зарплаты, несмотря на то, что зарплаты остальных украинцев не растут.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала народный депутат из фракции "ЕС" Ирина Фриз на странице в социальной сети Facebook.

"Премьер заявляет - сделав "белые" зарплаты для министров высокими, мы преодолеваем коррупцию во власти", - напомнила она.

При этом депутат подчеркнула, что такая позиция руководителя правительства вызывает ряд вопросов.

"Вопрос первый: это признание того, что с сентября месяца министры его Кабмина проявляли в своей деятельности коррупционные признаки? Если да, то где заявление об этом в соответствующие антикоррупционные органы?", - отметила она.

Фриз также поинтересовалась, является ли такое заявление премьера Гончарука намеком на предыдущих министров: "Кого именно он имеет в виду и где опять же заявление в соответствующие антикоррупционные органы?".

"Отмечу, что моя среднемесячная зарплата как министра составляла 20355 грн 58 копеек и никаких премий или надбавок я себе не выписывала, что не мешало мне работать на 100%", - отметила политик.

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Она также напомнила о проблемах с выполнением Государственного бюджета в конце 2019 года, когда правительство вынуждено было приостановить выплаты по ряду государственных программ из-за нехватки средств в государственной казне.

"Как можно поднимать заработную плату чиновникам, если мы по итогам 2019 получили дефицит бюджета, который вышел за установленные Законом о Госбюджете показатели?", - отметила депутат.

"Есть падение промышленного производства. Есть впервые за последние пять лет осуществление авансовых платежей, например от НАК "Нафтогаз", за 8 месяцев этого - 2020 года, то есть вперед. Есть убытки аграрного сектора. Остановлены программы местного самоуправления. Остановлено часть социальных программ. Доработались", - констатировала она.

"Где предел цинизму премьера, который отстаивает зарплаты для топ-чиновников в сотни тысяч в месяц и не краснеет от поднятия пенсий максимум на 100 грн, и не увеличивая зарплаты учителям, врачам, военным?", - резюмировала Фриз.

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