Гончарук отстаивает заоблачные зарплаты топ-чиновников, но не повышает зарплаты учителям, врачам и военным, - Фриз

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала народный депутат из фракции "ЕС" Ирина Фриз на странице в социальной сети Facebook.

"Премьер заявляет - сделав "белые" зарплаты для министров высокими, мы преодолеваем коррупцию во власти", - напомнила она.

При этом депутат подчеркнула, что такая позиция руководителя правительства вызывает ряд вопросов.

"Вопрос первый: это признание того, что с сентября месяца министры его Кабмина проявляли в своей деятельности коррупционные признаки? Если да, то где заявление об этом в соответствующие антикоррупционные органы?", - отметила она.

Фриз также поинтересовалась, является ли такое заявление премьера Гончарука намеком на предыдущих министров: "Кого именно он имеет в виду и где опять же заявление в соответствующие антикоррупционные органы?".

"Отмечу, что моя среднемесячная зарплата как министра составляла 20355 грн 58 копеек и никаких премий или надбавок я себе не выписывала, что не мешало мне работать на 100%", - отметила политик.

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Она также напомнила о проблемах с выполнением Государственного бюджета в конце 2019 года, когда правительство вынуждено было приостановить выплаты по ряду государственных программ из-за нехватки средств в государственной казне.

"Как можно поднимать заработную плату чиновникам, если мы по итогам 2019 получили дефицит бюджета, который вышел за установленные Законом о Госбюджете показатели?", - отметила депутат.

"Есть падение промышленного производства. Есть впервые за последние пять лет осуществление авансовых платежей, например от НАК "Нафтогаз", за 8 месяцев этого - 2020 года, то есть вперед. Есть убытки аграрного сектора. Остановлены программы местного самоуправления. Остановлено часть социальных программ. Доработались", - констатировала она.

"Где предел цинизму премьера, который отстаивает зарплаты для топ-чиновников в сотни тысяч в месяц и не краснеет от поднятия пенсий максимум на 100 грн, и не увеличивая зарплаты учителям, врачам, военным?", - резюмировала Фриз.

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