Идентифицировать пока удалось тела 4 из 11 погибших в Иране украинцев

О том, что пока идентифицировать удалось только тела четверых украинцев, сообщил представитель Офиса Генерального прокурора Виктор Трепак, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Представитель СНБО Олег Корниенко добавил, что этот процесс продолжается.

"Идентификация продолжается. Пока не все украинцы идентифицированы", - сказал Корниенко.

Он рассказал, что иранская сторона обещает закончить идентификацию до 19 января.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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