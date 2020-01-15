Украина готова принимать участие в системе закупок НАТО, - вице-премьер Кулеба

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

"Система закупок Агентства НАТО по поддержке и поставках - это своеобразный натовский ProZorro. Мы убеждены, что участие Украины в этой системе сделает сильнее и Украину, и НАТО. Это вписывается в логику действий правительства по созданию новых возможностей для украинских экспортеров. По сути, речь идет о евроатлантической интеграции украинской оборонной промышленност ", - отметил Кулеба.

По его словам, таким образом Украина сможет полноценно интегрироваться в систему закупок альянса. Кроме того, украинские производители смогут участвовать в тендерах НАТО и продавать свою продукцию иностранным заказчикам, а также приближаться к стандартам Альянса.

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