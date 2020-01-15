Россия - самая большая угроза для ЕС, - резолюция Европарламента

Об этом говорится в принятой в среду резолюции Европарламента об имплементации общей внешней политики и политики безопасности ЕС. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Укринформ".

"Европарламент отмечает, что Россия является наиболее непосредственным источником гибридной и конвенциональной (относительно применения обычных вооружений. - Ред.) угрозы безопасности ЕС и стран-членов, которая также активно пытается подорвать европейское единство, независимость, основополагающие ценности и международные правила", - говорится в тексте резолюции.

Европарламентарии признали, что при нынешнем режиме в Москве изменения в агрессивной российской политике невозможны, а также призвали страны-члены ЕС к укреплению устойчивости против России и выработке долгосрочной стратегии в отношении этой страны на основе сдерживания.

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"Европарламент в который раз заявляет о своей преданности поддержке суверенитета, территориальной целостности и политической независимости Украины, а также всех стран "Восточного партнерства" в рамках международно признанных границ, согласно международному праву, нормами и принципами...", - отметили в ЕП.

Европарламентарии также в очередной раз выразили полную поддержку политики непризнания оккупации Крыма Россией.

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