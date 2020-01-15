Слова Витренко о том, что Украина не отказывалась от российского газа, дискредитируют государство. Он должен извиниться, - заявление "НФ"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении партии "Народный фронт".

В нем подчеркивается, что все было наоборот: "Россия была не только готова поставлять газ Украине, но и очень хотела этого в обмен на наше поражение, безопасность и независимость".

"Правительство Арсения Яценюка не пошло на уступки российскому агрессору. Это решение стало важной экономической, политической и даже психологической победой всей Украины", - говорится в заявлении.

Также в нем приводятся следующие тезисы:

"В марте 2014 правительство поставило "Нафтогазу" задачу добиться от "Газпрома" справедливой цены на газ, поскольку на тот момент действовала кабальная норма предыдущего режима "бери или плати".

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Надеясь на тогдашнюю слабость Украины, "Газпром" отверг справедливые требования нашей стороны и выдвинул неприемлемые претензии.

В результате Украина законно сознательно отказалась от приобретения газа на российских условиях, что и было в полной мере реализовано после открытия реверсных поставок из Словакии. Это красноречиво подтверждает и тот пример, что в утвержденном балансе газа на 2015 год уже не упоминается "Газпром" и содержатся указания увеличить реверсные мощности

С апреля 2014 правительство начало подготовку к арбитражным процессам. Как хорошо известно всем причастным специалистам, премьер-министр Арсений Яценюк лично сопровождал эту работу, обеспечивал масштабную международную поддержку действиям для достижения энергетической независимости страны, участвовал в выборе юридических советников, а также в разработке тактики ведения арбитража.

Кроме этого, правительство разработало четкий план действий в ситуации, если "Газпром" откажется от поставок газа осенью 2014 года. Таким запасным вариантом стал словацкий реверс. Эта важная опция и другие продуманные шаги заставили "Газпром" пойти в 2014 году на так называемый "зимний пакет", который дал возможность Украине получить в то время необходим газ.

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Напомним также, что именно правительство Арсения Яценюка инициировало рассмотрение антиконкурентных действий "Газпрома", которые привели к рекордным штрафам против российской компании. Именно правительство Арсения Яценюка инициировало политическую кампанию по наложению санкций против "Северного потока-2". Эти и другие усилия стали основой нашей нынешней энергетической безопасности, которая позволяет преемникам действовать в качественно новых условиях с преобладанием над агрессором".

Таким образом, "НФ" требует от Витренко извиниться перед обществом за "недостойные и ложные заявления, бросающие тень на усилия многих настоящих профессионалов и патриотов.

"Такие комментарии больше подходят российской пропаганде, чем украинскому управленцу высокого уровня. Примечательно, что под нынешним "транзитным договором", где заложены невыгодные Украине условия, стоит подпись именно господина Витренко. Следует напомнить, что именно господин Витренко настаивал еще в 2009 году, что обоснованная ставка транзита должна быть не менее 5 долларов США. Естественно сравнить эту категоричную когда-то позицию с нынешними договоренностями", - говорится в заявлении.

Политсила считает странным то, украинские переговорщики не сумели добиться повышения транзитной ставки и она осталась на уровне, ниже среднего уровня контракта 2009 года.

"Поэтому, призываем украинские правоохранительные органы обеспечить объективное расследование подписания этого документа", - сказано в заявлении "НФ".

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