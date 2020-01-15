Кабмин утвердил Дорожную стратегию-2020: за год планируется отремонтировать не менее 4 тыс. км дорог

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.
"Это большой план на 2020 год. Прежде всего это касается дорог национального значения. Ямочные ремонты должны уйти в прошлое, зато будет комплексное качественное дорожное строительство", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.
Он добавил, что на 2020 год в Дорожном фонде заложено более 66 млрд грн. Из них на дороги 31,5 млрд грн - это бюджетные средства. Плюс 20,5 млрд грн - средства международных организаций.
По словам Гончарука, правительство ставит амбициозную цель - за год построить и отремонтировать не менее 4 тыс. километров дорог.
Стратегией предусматривается выполнение ремонтно-строительных работ на таких дорогах:
- М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка (через г.. Винницу),
- Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка, Строительство южного обхода г. Днепр,
- Н-26 Чугуев - Меловое (через г.. Старобельск), Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье,
- Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев,
- Н-11 Днепр - Николаев (через г.. Кривой Рог),
- Н-03 Житомир - Черновцы