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15.01.20 16:51

Кабмин утвердил Дорожную стратегию-2020: за год планируется отремонтировать не менее 4 тыс. км дорог

Кабинет министров Украины на своем заседании утвердил Дорожную стратегию на 2020 год.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

"Это большой план на 2020 год. Прежде всего это касается дорог национального значения. Ямочные ремонты должны уйти в прошлое, зато будет комплексное качественное дорожное строительство", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Он добавил, что на 2020 год в Дорожном фонде заложено более 66 млрд грн. Из них на дороги 31,5 млрд грн - это бюджетные средства. Плюс 20,5 млрд грн - средства международных организаций.

По словам Гончарука, правительство ставит амбициозную цель - за год построить и отремонтировать не менее 4 тыс. километров дорог.

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Стратегией предусматривается выполнение ремонтно-строительных работ на таких дорогах:

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