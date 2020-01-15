Комитет Рады рекомендует в течение месяца изменить отклоненный КС законопроект о досрочном лишении нардепа мандата

Как собщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующее решение на заседании в среду проголосовало 20 членов комитета из 21 присутствующего.

После того, как Конституционный суд признал президентский законопроект №1027 не соответствующим положениям ст.157 и ст.158 Основного закона, правовой комитет парламента принял решение рекомендовать Верховной Раде принять постановление, в котором определить сроки разработки поправок в документ для его повторного рассмотрения.

В своих предложениях комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики предлагает предоставить народным депутатам 30 дней на подачу правок в нынешний неконституционный текст документа. После этого комитеты по вопросам регламента, антикоррупционной политики и интеграции с ЕС должны обработать поправки и предложения на предмет соответствия требованиям украинского законодательства. Ещё 15 дней хотят предоставить профильн

ому комитету на обработку поправок и предложений, учесть или не учитывать их.

По окончанию этих сроков у Рады будет 7 дней на рассмотрение обновлённого законопроекта на пленарном заседании.

Для принятия вышеупомянутых сроков работы над проектом закона №1027 необходимо, чтобы депутаты утвердили большинством рекомендации комитета своим постановлением

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