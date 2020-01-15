Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
15.01.20 16:52

Комитет Рады рекомендует в течение месяца изменить отклоненный КС законопроект о досрочном лишении нардепа мандата

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики решил рекомендовать парламенту принять постановление и в течение 30 дней обязать депутатов подготовить правки в поданный президентом Владимиром Зеленским законопроект №1027 "Об изменениях в ст.81 Конституции Украины (о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата)", который был отклонён Конституционным судом Украины.

Комитет Рады рекомендует в течение месяца изменить отклоненный КС законопроект о досрочном лишении нардепа мандата

Как собщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующее решение на заседании в среду проголосовало 20 членов комитета из 21 присутствующего.

После того, как Конституционный суд признал президентский законопроект №1027 не соответствующим положениям ст.157 и ст.158 Основного закона, правовой комитет парламента принял решение рекомендовать Верховной Раде принять постановление, в котором определить сроки разработки поправок в документ для его повторного рассмотрения.

В своих предложениях комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики предлагает предоставить народным депутатам 30 дней на подачу правок в нынешний неконституционный текст документа. После этого комитеты по вопросам регламента, антикоррупционной политики и интеграции с ЕС должны обработать поправки и предложения на предмет соответствия требованиям украинского законодательства. Ещё 15 дней хотят предоставить профильн

ому комитету на обработку поправок и предложений, учесть или не учитывать их.

По окончанию этих сроков у Рады будет 7 дней на рассмотрение обновлённого законопроекта на пленарном заседании.

Для принятия вышеупомянутых сроков работы над проектом закона №1027 необходимо, чтобы депутаты утвердили большинством рекомендации комитета своим постановлением

Также читайте: В Украине больше не действует депутатская неприкосновенность

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100