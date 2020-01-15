"Потому что сепар": одесский фанат русского мира Копылов закрыл свой ресторан из-за его бойкота местными жителями, - Казанский

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на блогера Дениса Казанского, об этом рассказал сам Копылов.

По словам Копылова, люди перестали ходить в его заведение, потому, что он сепаратист.

"Так и говорили, у вас владелец сепар, не пойдем к вам", - жалуется фанат русского мира.

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В противопоставление заведению Копылова Казанский приводит в пример открытую участником АТО пиццерию Veterano в Мариуполе, которая "прекрасно работает, хотя не раз встречал в соцсетях призывы сторонников "Л/ДНР" бойкотировать их услуги".