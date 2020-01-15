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15.01.20 17:02

"Потому что сепар": одесский фанат русского мира Копылов закрыл свой ресторан из-за его бойкота местными жителями, - Казанский

Пророссийский активист Одессы Дмитрий Копылов закрыл свой ресторан "Че Гевара" из-за бойкота, который ему устроили одесситы.

одесса

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на блогера Дениса Казанского, об этом рассказал сам Копылов.

По словам Копылова, люди перестали ходить в его заведение, потому, что он сепаратист.

"Так и говорили, у вас владелец сепар, не пойдем к вам", - жалуется фанат русского мира.

Потому что сепар: одесский фанат русского мира Копылов закрыл свой ресторан из-за его бойкота местными жителями, - Казанский 01

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В противопоставление заведению Копылова Казанский приводит в пример открытую участником АТО пиццерию Veterano в Мариуполе, которая "прекрасно работает, хотя не раз встречал в соцсетях призывы сторонников "Л/ДНР" бойкотировать их услуги".

Потому что сепар: одесский фанат русского мира Копылов закрыл свой ресторан из-за его бойкота местными жителями, - Казанский 02

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