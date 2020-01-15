Заместителем главы ГБР собираются назначить адвоката Януковича Бабикова, - родственники Героев Небесной Сотни. ДОКУМЕНТ

Речь об этом идет в открытом письме общественной организации "Семья Героев "Небесной Сотни", размещенном на ее странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Письмо адресовано президенту Украины, главе ВР, Генпрокурору, и.о. директора ГБР и всему украинскому обществу.

Авторы письма отмечают, что накануне семьи погибших на Майдане встречались с и.о. директора ГБР Ириной Венедиктовой. Они пытались выяснить, правда ли, что заместителем директора ГБР может стать адвокат Януковича Александр Бабиков.

"К сожалению, опровержения не произошло. На прямой вопрос Ирина Венедиктова отметила, что в случае рекомендации его конкурсной комиссией при условии прохождения спецпроверки, он все же будет назначен. Впоследствии выяснилось, что Бабиков уже проходит спецпроверку", - сказано в письме.

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При этом именно на заместителя директора ГБР ляжет аудит дел Майдана, когда ГБР их получит. Сейчас ГБР физически получило только 6 дел.

"Прямо во время встречи семьи передали Венедиктовой пакет документов в подтверждение того, что Александр Бабиков активно защищал Януковича, в частности, по делу о убийстве и насилии над протестующими, организованным, по мнению следствия, именно ВФЯ во время протестов зимой 2014-го года", - сказано в письме.

Бабиков работал в команде АО "АВЕР ЛЕКС" вместе с адвокатами Сердюком В.А., А. Горошинским, Федоренко И.Л., защищающими Януковича. Один из его бывших коллег, Горошинский также защищает беркутовцев в деле по расстрелу на ул. Институтской 20.02.2014 г., отметили в общественной организации.

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"Мы требуем не допустить такого назначения. И просим общество о помощи. Из разговора мы поняли, что конкурс фактически завершился, проверка на полиграфе, собеседования, завершились, комиссия свой выбор и рекомендации сделала. Остались формальности (спецпроверка). То есть времени, уже не осталось", - подытожили авторы письма.





