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15.01.20 17:24

Хомчак встретился с Верховным главнокомандующим Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе Уолтерсом. ФОТО

Сегодня, 15 января, в рамках визита в штаб-квартиру НАТО начальник Генерального штаба Украины генерал-полковник Руслан Хомчак провел встречу с Верховным главнокомандующим Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе генералом Тодом Уолтерсом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Хомчак встретился с Верховным главнокомандующим Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе Уолтерсом 01

Стороны обсудили актуальные вопросы международной и региональной безопасности, а также текущую ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

"Хотел бы выразить искреннюю благодарность за всестороннюю поддержку, которую военные Альянса предоставляют украинской армии в укреплении ее оперативных возможностей, внедрении современных стандартов и безусловно - в борьбе с российской агрессией", - отметил Хомчак.

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Напомним, накануне в Брюсселе начальник Генерального штаба ВСУ принял участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов.

Хомчак встретился с Верховным главнокомандующим Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе Уолтерсом 02

Во время участия в заседаниях Военного комитета НАТО Хомчак встретился с начальником Штаба национальной обороны Вооруженных сил Канады генералом Джонатаном Вэнсом. Украинская и канадская стороны обсудили вопросы дальнейшего военного сотрудничества и стратегического партнерства в военной сфере, в частности относительно проведения подготовки канадскими инструкторами личного состава ВСУ в рамках операции "ЮНИФАЕР" ( "UNIFIER").

В рамках визита Хомчак также провел встречу с начальником штаба Стратегического командования НАТО по операциям генералом Маркусом Кнейпом (ФРГ).

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Хомчак встретился с Верховным главнокомандующим Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе Уолтерсом 03

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