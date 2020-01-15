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15.01.20 17:43

Украинские дипломаты возложили цветы на месте крушения украинского самолета в Иране, - ОП. ФОТО

Украинские дипломаты совместно со шведскими и канадскими коллегами возложили цветы на месте крушения в Иране украинского самолета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Офиса Президента в Фейсбук.

Украинские дипломаты возложили цветы на месте крушения украинского самолета в Иране, - ОП 01

"Представители посольства Украины в Иране совместно со шведскими и канадскими коллегами возложили цветы на месте крушения самолета МАУ в Тегеране", - говорится в сообщении.

Украинские дипломаты возложили цветы на месте крушения украинского самолета в Иране, - ОП 02
Украинские дипломаты возложили цветы на месте крушения украинского самолета в Иране, - ОП 03

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Украинские дипломаты возложили цветы на месте крушения украинского самолета в Иране, - ОП 04
Украинские дипломаты возложили цветы на месте крушения украинского самолета в Иране, - ОП 05

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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