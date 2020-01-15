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15.01.20 17:43

Совместные учения Украины и НАТО пройдут в октябре в Одессе, - вице-премьер Кулеба

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и заместитель Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности посол Беттина Каденбах окончательно согласовали модальности проведения совместных учений по защите критической инфраструктуры в Черноморском регионе "Непорушна стійкість-2020" (Coherent Resilience 2020), которые состоятся в октябре 2020 года в Одессе.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Соответствующий документ они подписали сегодня, 15 января, в рамках визита Дмитрия Кулебы в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Учения"Непорушна стійкість-2020" состоятся 5-9 октября этого года в Одессе. Участники из Украины и стран НАТО будут отрабатывать алгоритмы действий в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть в Черноморском регионе. Цель - слаженно, своевременно и грамотно реагировать на кибератаки, нападения на порты, захват транспортных путей и другие угрозы.

"Нам нужно больше учений и больше общих действий с НАТО. Сегодня мы делаем еще один шаг в этом направлении. Учения также важны для развития нашей системы национальной устойчивости в противодействии гибридным угрозам", - отметил Кулеба.

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