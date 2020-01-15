Посольство США поздравило нового главу НАПК Новикова с назначением и пообещало поддержку в антикорруцпционной борьбе

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает посольство США в Украине.

"Мы сегодня здесь, чтобы поздравить господина Новикова в его новой роли главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции… Господин Новиков, мы приветствуем вас сегодня и с нетерпением ждем, когда Национальное агентство по предупреждению коррупции станет настоящим локомотивом изменений", - сказала Квин на мероприятиях по представлению нового главы НАПК в среду.

По ее словам, этот момент предоставляет НАПК "новую возможность выполнить свой мандат и продемонстрировать, что жертвы, принесенные смельчаками в 2014 году, не были напрасными".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Победителем конкурса на должность главы НАПК стал прокурор Новиков

Временная поверенная в делах США в Украине отметила большой потенциал НАПК и что ведомство может выступать узловым центром в правительстве Украины для продвижения ключевых функций, "таких как реформа финансирования политических сил и политика в отношении конфликта интересов, а также поддержка антикоррупционных подразделений во многих министерствах". Она пообещала поддержку ведомства в этой миссии.

"Украинские антикоррупционные институты, работающие должным образом, защищать граждан Украины и укреплять независимость, безопасность и процветание Украины", - резюмировала Квин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наиболее важно создать условия, при которых в государстве станет невозможно заниматься коррупцией, - глава Представительства ЕС в Украине Маасикас о НАПК

Как сообщалось, Кабмин 15 января по результатам открытого конкурса назначил на должность главы НАПК Александра Новикова, который до этого работал прокурором Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры.

В ходе выступления перед назначением Новиков заявил, что уверен, что НАПК сможет сформировать нулевую толерантность к коррупции в органах власти, и сообщил, что под его руководством будет разработана антикоррупционная стратегия, а также введена полная автоматизация проверки деклараций чиновников.