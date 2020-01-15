В ГНС опровергли обыски у главы службы Верланова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГНС.

"Пресс-служба ГНС ​​сообщает следующее. В настоящее время в Государственной налоговой службе проходят плановые следственные действия в полном сотрудничестве с руководством СБУ.

Никаких обысков у Председателя ГНС Сергея Верланова или других руководителей подразделений не проводится", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее, 15 января, председатель ГНС Сергей Верланов посетил с рабочим визитом ГУ ГНС в Одесской области, чтобы лично разобраться в ситуации, сложившейся в местной налоговой и анонсировать начало работы комиссии, которая будет заниматься всесторонней проверкой фактов, приведенных в расследовании НАБУ.

Как сообщалось ранее, детективы НАБУ задержали и. о. руководителя одесского облуправления ГНС в области Наталью Чеботарёву и ее заместителя при передаче прокурору 25 тысяч долларов за не препятствование поборам и получению взяток от одесских предпринимателей.

Из правоохранительных источников Укринформа стало известно, что в налоговых службах некоторых областей, а также у председателя ГНС Сергея Верланова проводятся обыски.