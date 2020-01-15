На брифинг главы налоговой Верланова в Одессе не допустили ряд журналистов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили местные издания "Думская", "Пушкинская", Odessa.online, "Одесса-медиа" и другие.

По данным "Думской", в здание налоговой на Семинарской улице не пустили корреспондентов и операторов как минимум восьми изданий и телеканалов, в том числе самой "Думской", "Думская ТВ", "Пушкинская", "Редакция", "5-й телеканал", "Украина". Охранник заявил, что пропускает только журналистов, которые есть в списках.

По неофициальной информации, на брифинг пропустили только сотрудников лояльных к нынешней власти телеканалов "1+1" и "Интер".

Пресс-секретарь Сергея Верланова заявила, что пустить всех работников СМИ не представляется возможным, так как здание Налоговой службы является "режимным объектом".

"Аккредитацию запустили действительно очень поздно, потому что до последнего не было решено, едем или не едем. Решение ехать было очень спонтанным, и те кто успел, аккредитовались", - сказала она.

Брифинг Верланова был связан с первым громким коррупционным скандалом в его ведомстве - задержанием начальницы одесской налоговой Натальи Чеботаревой. По данным НАБУ, она предлагала сотруднику прокуратуры взятку в размере 25 тысяч долларов ежемесячно за то, чтобы тот закрывал глаза на нарушения в работе ведомства.