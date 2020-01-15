Рядом с жилой застройкой в Харьковской области обнаружена 61 мина времен Второй мировой войны, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

О взрывоопасной находке сообщили местные жители.

"При идентификации было установлено, что данные предметы находились на прилегающей к жилому сектору территории на расстоянии около 30 метров от жилой застройки. После осмотра прилегающей территории был сделан вывод, что на данной территории неустановленными лицами проводились работы по поиску металлолома при помощи металлоискателя, о чем свидетельствует много следов от раскопки грунта", - говорится в сообщении.

Группа разминирования пиротехнического подразделения Учебного центра ОРЗ ЦЗ ГСЧС Украины, прибывшая на место, изъяла, разминировала и обезвредила 60 противотанковых мин и 1 минометную мину калибра 81 мм.

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