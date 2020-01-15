НАБУ объявило в розыск экс-нардепа Дзендзерского, подозреваемого в недостоверном декларировании

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины в реестре лиц, скрывающихся от органов власти, информирует Цензор.НЕТ.

Указано, что Дзензерский скрывается от органов досудебного расследования с 5 декабря 2019 года.

Статьей обвинения в реестре указана ст.366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации), мера пресечения к экс-нардепу не применялась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": САП сообщила о подозрении нардепу VIIІ созыва Дзензерскому, который не задекларировал 4,7 млрд (обновлено)

Напоминаем, в ноябре 2019 года детективы НАБУ по согласованию с прокурорами САП сообщили Дзензерскому о подозрении в представлении заведомо недостоверных сведений в декларациях за 2015-2018гг . Экс-нардеп не задекларировал наличие у себя невыполненных финансовых обязательств перед банковскими учреждениями Украины на сумму более 4,7 млрд грн.