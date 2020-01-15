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15.01.20 21:36

"Заехали с коллегами к гниде (зачеркнуто) Гончаруку. Он должен написать заявление", - "слуга народа" Дубинский

Премьер-министр Алексей Гончарук после оскорблений президента должен быть отправлен в отставку.

Об этом написал в telegram-канале нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, информирует Цензор.НЕТ.

"Алексей Гончарук должен быть отправлен в отставку. Но законных оснований для этого нет - у премьера годичный иммунитет.

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Поэтому, после оскорблений в адрес президента, в обществе министров Милованова и Маркаровой, при участии главы НБУ Смолия и его зама Рожковой - должен написать заявление сам.

Люди, которые сидели рядом с ним, - тоже.

Потому что хихикали, поддерживали, и предлагали свои варианты того, как наполнить "пустоту" и представить свои экономические ошибки как "перемогу", - считает Дубинский.

Заехали с коллегами к гниде (зачеркнуто) Гончаруку. Он должен написать заявление, - слуга народа Дубинский 01

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После заседания фракции "Слуги народа" Дубинский опубликовал такую запись: "Заехали с коллегами Бужанским и Куницким к гниде (зачеркнуто) Гончаруку, спросить, когда он подаст в отставку после оскорбления президента?"

Заехали с коллегами к гниде (зачеркнуто) Гончаруку. Он должен написать заявление, - слуга народа Дубинский 02

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