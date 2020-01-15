"Заехали с коллегами к гниде (зачеркнуто) Гончаруку. Он должен написать заявление", - "слуга народа" Дубинский

Об этом написал в telegram-канале нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, информирует Цензор.НЕТ.
"Алексей Гончарук должен быть отправлен в отставку. Но законных оснований для этого нет - у премьера годичный иммунитет.
Поэтому, после оскорблений в адрес президента, в обществе министров Милованова и Маркаровой, при участии главы НБУ Смолия и его зама Рожковой - должен написать заявление сам.
Люди, которые сидели рядом с ним, - тоже.
Потому что хихикали, поддерживали, и предлагали свои варианты того, как наполнить "пустоту" и представить свои экономические ошибки как "перемогу", - считает Дубинский.
После заседания фракции "Слуги народа" Дубинский опубликовал такую запись: "Заехали с коллегами Бужанским и Куницким к гниде (зачеркнуто) Гончаруку, спросить, когда он подаст в отставку после оскорбления президента?"