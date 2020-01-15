НАТО не будет напрямую привлекаться к расследованию авиакатастрофы в Иране, но поддержит позицию Украины, - вице-премьер Кулеба

Такое убеждение в среду во время встречи с прессой в штаб-квартире НАТО выразил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Чиновник напомнил, что завтра в Лондоне состоится встреча министров иностранных дел стран, граждане которых погибли на этом трагическом рейсе.

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"Сегодня у меня был разговор с послами двух стран, представляющих участников завтрашней встречи. Сам Альянс не будет напрямую привлекаться к расследованию, потому что это не является функцией НАТО. Но Альянс в своем диалоге с иранскими партнерами будет настаивать на том же, на чем настаивает Украина: справедливое расследование, привлечение виновных к ответственности, выплата компенсаций в соответствии с международными требованиями. Здесь Альянс будет нашим союзником в осуществлении политического давления, в случае необходимости", - отметил Кулеба

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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