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15.01.20 22:23

Зеленский в посольстве Канады почтил память погибших в результате авиакатастрофы в Иране. ФОТО

Президент Владимир Зеленский посетил посольство Канады в Украине и почтил память канадских граждан, погибших в результате крушения самолета рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" в Иране.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский в посольстве Канады почтил память погибших в результате авиакатастрофы в Иране 01

Зеленский сделал запись в книге памяти, размещенной в посольстве у мемориальной таблички с именами жертв авиакатастрофы. Президент отметил, что исторически Украина и Канада имеют много общего, а сейчас две дружественные страны, к сожалению, объединяет и общее горе.

Зеленский в посольстве Канады почтил память погибших в результате авиакатастрофы в Иране 02

Во время общения с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине Ларисой Галадза глава государства выразил соболезнования канадскому народу в связи с трагедией.

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Зеленский рассказал, что в Иран было отправлено 45 украинских специалистов для участия в расследовании причин авиакатастрофы. Часть из них уже вернулась в Украину. В то же время 10 экспертов остаются в Тегеране и продолжают свою работу.

Зеленский в посольстве Канады почтил память погибших в результате авиакатастрофы в Иране 03

Посол Галадза поблагодарила Украину за сотрудничество в расследовании катастрофы. Собеседники согласились, что в этом вопросе должна быть установлена ​​правда.

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