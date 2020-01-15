Информации о подлинности аудиозаписи не имеем, заявления об отставке премьер не писал, - пресс-служба Кабмина

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Пресс-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности ни одной аудио- или видеозаписи, которые распространяются в сети Интернет.
Информация о заявления об отставке премьер-министра не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании Кабмина, как обмануть президента Владимира Зеленского относительно экономической ситуации в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.