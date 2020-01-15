Марчук: На юге Беларуси так отремонтировали дороги, что их можно использовать для переброски тяжелой техники

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение бывший премьер-министр Украины, бывший представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук выразил в интервью "Главкому"



"Белорусское направление по своей критичности для нас может неожиданно стать суперактуальным и в военном, и в экономическом, и международном смыслах. И может сложиться так, что президент [Беларуси Александр] Лукашенко мало что сможет изменить. Он, действительно, нормально к нам относится и не имеет агрессивных планов в отношении Украины. Но как иногда люди говорят: а его никто и спрашивать не будет", – сказал он.



По словам экс-премьера, "гигантский прессинг, который Россия за последние годы устроила Беларуси с целью полной интеграции в союзное государство", свидетельствует, что ситуация для Украины может ухудшиться.



"Если это союзное государство по российскому сценарию произойдет, то у Лукашенко никто никаких разрешений спрашивать не будет, ведь будет единственная оборонная политика и единая оборонная система", – считает Марчук.



В частности, он обратил внимание на ремонт дорог и переправ в Беларуси.



"Для военных большое значение имеет качество дорог, мостов или речных переправ. В последнее время в южной Беларуси были отремонтированы некоторые дороги и переправы, которые делались якобы для гражданских нужд. Но военным очень легко определить, какая дорога или мост сделаны для 35-тонного танка, а какая для пятитонного трактора. То есть белорусы сделали такой ремонт дорог и переправ, что они спокойно могут использоваться для переброски тяжелой военной техники", – подчеркнул Марчук.

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