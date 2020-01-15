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15.01.20 22:49

В Чернобыльской зоне пограничники задержали 4 нелегальных охотников. ФОТО

14 января пограничники отдела "Иванкив" Житомирского отряда совместно с сотрудниками Нацполиции в зоне отчуждения ЧАЭС задержали любителей незаконной охоты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В Чернобыльской зоне пограничники задержали 4 нелегальных охотников 01

Четверо граждан Украины автомобилем вне установленных пунктов контроля пересекли тыловую границу зоны обязательного отселения. Каждый из них имел при себе охотничье оружие и соответствующий боекомплект. На одно из ружей отсутствовали документы.

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В Чернобыльской зоне пограничники задержали 4 нелегальных охотников 02

На правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 46-1 КУоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиационному загрязнению". Оружие и боеприпасы изъяты сотрудниками Национальной полиции.

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